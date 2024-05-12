Президент Європейської ради: Накази про евакуацію в "небезпечні зони" для цивільного населення Рафаха неприйнятні

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що неприйнятно для ізраїльських військових віддавати накази про евакуацію мирних жителів Рафаха в "небезпечні зони", повідомляє CNN.

"Ми закликаємо ізраїльський уряд поважати міжнародне гуманітарне право і закликаємо не проводити наземну операцію в Рафаху", - сказав він.

Крім того, Мішель заявив, що гуманітарна допомога має проходити через пункти пропуску, які "повністю функціонують".

Армія оборони Ізраїлю наказала ще кільком кварталам у східному Рафаху негайно евакуюватися, оскільки військові активізують свої операції в південному місті Газа.

Зазначається, що представник ЦАХАЛ, заявив у суботу, що людям у таборах Рафах і Аль-Шабура, а також у кварталах Аль-Адарі, Аль-Джейнейна та інших районах Хірбету аль-Адаса, варто "негайно вирушити в розширену гуманітарну зону в Аль-Мавасі".

Аль-Мавасі - район, який вже був заповнений переміщеними палестинцями ще до того, як цивільним особам у Рафаху було наказано переїхати туди.