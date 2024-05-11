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07:20 11.05.2024

Російський наступ уздовж кордону в напрямку Харкова має на меті відволікти і закріпити українські сили від інших районів на сході України

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Російський наступ уздовж кордону в напрямку Харкова має на меті відволікти і закріпити українські сили від інших районів на сході України

Російські наступальні операції вздовж міжнародного кордону з Харковом, імовірно, мають на меті стратегічну мету - привернути й закріпити українські сили на цьому напрямку, щоб забезпечити наступ Росії в інших районах східної України, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 травня.

"Ймовірно, це початковий етап наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту щодо залучення української живої сили і техніки з інших критично важливих ділянок фронту на сході України", - зазначено у звіті.

Так само аналітики Інституту вважають, що "обмежені зусилля", які наразі здійснюють російські війська, не означають, що російські війська "негайно проводять великомасштабну широкомасштабну наступальну операцію" з метою охоплення, оточення і захоплення міста Харкова.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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