Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги
Президент США Джозеф Байден підписав Меморандум, яким доручає державному секретареві США надати новий пакет військової допомоги Україні.
Документ оприлюднено на сайті Білого Дому.
"Делегую державному секретареві повноваження … розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, необхідні для направлення такої допомоги", - йдеться в тексті документа.