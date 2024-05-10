Події

19:29 10.05.2024

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

1 хв читати
Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

Президент США Джозеф Байден підписав Меморандум, яким доручає державному секретареві США надати новий пакет військової допомоги Україні.

Документ оприлюднено на сайті Білого Дому.

"Делегую державному секретареві повноваження … розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, необхідні для направлення такої допомоги", - йдеться в тексті документа.

Теги: #допомога #розпорядження #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 10.05.2024
США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

07:35 10.05.2024
Пентагон запобіг використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

Пентагон запобіг використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

23:44 09.05.2024
Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь України найближчими тижнями

Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь України найближчими тижнями

05:59 09.05.2024
Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

04:47 09.05.2024
США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

03:48 09.05.2024
"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

01:56 09.05.2024
Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

09:06 08.05.2024
Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

19:56 07.05.2024
У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

19:46 07.05.2024
Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

У прикордонних населених пунктах на Харківщині тривають активні бої - Синєгубов

Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

ОСТАННЄ

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

США ВИДІЛЯТЬ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ НА $400 МЛН - БІЛИЙ ДІМ

У Єлизаветівці на Донеччині під обстрілом загинули 2 мирні жителі, у Часовому Ярі 2 поранених

Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

Окупанти обстріляли селище Веселе біля Нової Каховки, поранено 84-річну мешканку - обладміністрація

ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

Росіяни обстріляли Херсонщину, поранено двох людей - голова ОВА

Шмигаль на зустрічі з Чапутовою: Розраховуємо, що підтримка Словаччини буде непохитною

У Нацгвардії України показали знищений ворожий десант під час наступу на Харківську область

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА