Події

18:25 10.05.2024

Росіяни обстріляли Херсонщину, поранено двох людей - голова ОВА

1 хв читати
Росіяни обстріляли Херсонщину, поранено двох людей - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Козацьке й Берислав Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Унаслідок обстрілу Козацького у власній оселі постраждала 49-річна жінка. Її з пораненням спини доставили до лікарні для надання допомоги", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, у Бериславі під удар ворога потрапив 48-річний місцевий житель. Чоловік дістав уламкового поранення паху.

Теги: #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 10.05.2024
Окупанти обстріляли селище Веселе біля Нової Каховки, поранено 84-річну мешканку - обладміністрація

Окупанти обстріляли селище Веселе біля Нової Каховки, поранено 84-річну мешканку - обладміністрація

16:18 10.05.2024
Окупанти посилили обстріли прикордоння, загинули два мирні жителі - Синєгубов

Окупанти посилили обстріли прикордоння, загинули два мирні жителі - Синєгубов

08:30 10.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

19:02 09.05.2024
У Нікополі внаслідок обстрілів загинули 2 людини, 8 постраждали - голова ОВА

У Нікополі внаслідок обстрілів загинули 2 людини, 8 постраждали - голова ОВА

13:37 09.05.2024
У Куп'янську помер поранений під час російського обстрілу

У Куп'янську помер поранений під час російського обстрілу

08:32 09.05.2024
У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

20:33 08.05.2024
Росіяни обстріляли Запорізький район, постраждала жінка

Росіяни обстріляли Запорізький район, постраждала жінка

19:14 08.05.2024
З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

18:47 08.05.2024
Окупанти обстріляли Нікопольський район понад 15 разів за день, пошкоджено 12 будинків, без жертв - обладміністрація

Окупанти обстріляли Нікопольський район понад 15 разів за день, пошкоджено 12 будинків, без жертв - обладміністрація

17:15 08.05.2024
Російські окупанти штурмували острів Нестрига за допомогою гідроцикла - Плетенчук

Російські окупанти штурмували острів Нестрига за допомогою гідроцикла - Плетенчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

У прикордонних населених пунктах на Харківщині тривають активні бої - Синєгубов

Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

ОСТАННЄ

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

США ВИДІЛЯТЬ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ НА $400 МЛН - БІЛИЙ ДІМ

У Єлизаветівці на Донеччині під обстрілом загинули 2 мирні жителі, у Часовому Ярі 2 поранених

Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

Шмигаль на зустрічі з Чапутовою: Розраховуємо, що підтримка Словаччини буде непохитною

У Нацгвардії України показали знищений ворожий десант під час наступу на Харківську область

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА