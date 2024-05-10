Росіяни обстріляли Херсонщину, поранено двох людей - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Козацьке й Берислав Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Унаслідок обстрілу Козацького у власній оселі постраждала 49-річна жінка. Її з пораненням спини доставили до лікарні для надання допомоги", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, у Бериславі під удар ворога потрапив 48-річний місцевий житель. Чоловік дістав уламкового поранення паху.