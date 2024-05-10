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18:07 10.05.2024

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

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Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки на виконання доручення президента України Володимира Зеленського та в продовження його нещодавньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", - наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який очолив українську переговорну делегацію в раунді переговорів 10 травня.

Сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень і домовилися про наступний раунд переговорів. Зазначено, що досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа найближчим часом.

Теги: #україна #переговори #бельгія

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