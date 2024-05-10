Прем'єр Ісландії прийняв запрошення на Саміт миру й має намір залучити більше країн Глобального Півдня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Б'ярні Бенедіктссоном на його новій посаді прем'єр-міністра Ісландії, під час якої привітав його з призначенням на посаду й запросив на Саміт миру у Швейцарії.

"Вдячний, що Б’ярні прийняв запрошення і підтвердив готовність використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якомога більше країн Глобального Півдня", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Сторони обговорили підготовку до саміту Україна - Північна Європа, який відбудеться незабаром, а також переговори щодо підписання двосторонньої безпекової угоди, повідомив глава Української держави.

"Україна вдячна Ісландії за лідерську роль у коаліції з розмінування та практичну допомогу українській енергетиці, яка є особливо важливою в умовах російських обстрілів нашої енергетичної інфраструктури", - додав Зеленський.