Реєстрацію на конкретний час у "єЧергу" для автобусів запущено на чотирьох українсько-румунських пунктах пропуску

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) повідомило про запуск послуги перетину кордону в конкретний час в "Електронній черзі перетину кордону" ("єЧерга") для автобусів на чотирьох пунктах пропуску між Україною та Румунією.

Згідно з інформацією міністерства, реєстрація в новий тип черги, яка називається "За розкладом", для пунктів пропуску з Румунією розпочалася з 12:00 10 травня. Тоді як рух автобусів за нею стартує з 12:00 11 травня.

Уточнюється, що можливість обрати час перетину кордону буде доступна на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме: "Дякове - Халмеу", "Красноїльськ - Вікову де Сус", "Дяківці - Раковець", "Орлівка - Ісакча".

Зазначається, що йдеться і про регулярні, і про нерегулярні маршрути.

За словами ексвіцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова, слова якого наводяться у повідомленні, тепер автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29.

"Це значить, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, яку проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати дійсно якісні послуги", - наводяться в повідомленні слова Кубракова.

У Міністерстві нагадали, що з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону стала доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Крім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" із Польщею.

Повідомляється, що за час роботи послуги "єЧерга" для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тис. автобусів.

Проєкт "Електронна черга перетину кордону" реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, "Укртрансбезпекою", Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID/UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість і підзвітність у держуправлінні та послугах.