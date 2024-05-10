У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція, можливі вибіркові перевірки відвідувачів з метою уникнення будь-яких порушень і провокацій, повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Національної поліції Юлія Гірдвіліс.

"У ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи відбудуться на більше ніж 9000 кладовищ", - сказала вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю.

За її словами, вибіркові перевірки здійснюватимуться з метою виявлення підозрілих осіб, які можуть вчиняти правопорушення або провокації.

"Окремо хочемо наголосити, що відвідувати в ці дні кладовища чи ні - це вибір кожного. Але ми маємо розуміти, що це відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поруч там немає", - заявила Гірдвіліс.