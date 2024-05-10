Ворог ударив по Нікополю п'ятьма БПЛА - Лисак

Російські війська в четвер увечері і в ніч на п'ятницю вдарили по Нікополю п'ятьма БПЛА, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увечері та вночі російська армія поцілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог ударив п'ятьма безпілотниками", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, внаслідок обстрілу загорівся автомобіль, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджено будівлі двох приватних підприємств і магазин.

Загиблих і постраждалих немає, додав Лисак.