10 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 807 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 807 RUSSIAN AGRESSION

10 травня відзначають Міжнародний день арганії, Всесвітній день господарювання, День довіри власній інтуїції, Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком, Всесвітній день руху для здоров'я.

У Румунії - День монархії, у Німеччині - День книги, у Франції - День скасування рабства.

Православна церква - Світла п'ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота.

Всесвітній день руху для здоров'я

Гіподинамія суттєво погіршує процес обміну речовин в організмі. Мета цього Дня - спонукати людей до фізичної активності. Ми повинні рухатися за першої можливості. Якщо робота є причиною пасивного способу життя, необхідно займатися фізичними справами, відвідувати фітнес-центр, займатися будь-яким видом спорту.

Всесвітній день господарювання

Присвячений визнанню та оцінці роботи професіоналів з управління об'єктами, які відіграють вирішальну роль у гарантуванні безпеки, ефективності та стійкості будівель та інфраструктури.

Управління об'єктами охоплює широкий спектр діяльності, включно з технічним обслуговуванням, ремонтом, прибиранням, безпекою.

Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком

Був запроваджений у 2004 році. Системний червоний вовчак - аутоімунне захворювання, яке вражає приблизно 50 осіб зі 100 тисяч. У зоні ризику перебувають жінки віком від 16 до 55 років і вагітні. Захворювання вражає різні органи людини - від шкіри до ЦНС. Заразитися цією хворобою неможливо, вона виникає внаслідок збою в роботі імунітету.

День довіри власній інтуїції

Головна мета цього дня - спонукати людей прислухатися до свого внутрішнього голосу, довіряти інстинктам. Інтуїцією називають уміння зрозуміти щось негайно, без необхідності свідомого міркування. Завдяки цьому потужному інструменту, люди ухвалюють рішення, розв'язують різноманітні проблеми та орієнтуються в життєвих труднощах.

Ще цього дня:

1925 - У Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, збудований за проєктом Євгена Патона;

1940 - Вермахт вторгся на територію Бельгії, Нідерландів і Люксембургу;

1940 - Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль;

1975 - Американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі за 21 метр (його рекорд був побитий тільки через 12 років);

1993 - У Киргизстані введено національну валюту (сом);

1993 - На вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб із дев'яти експедицій - рекордна кількість людей на цій горі;

1995 - У Таджикистані введено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні;

2017 - Випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", українською мовою.

Церковне свято

Світла п'ятниця

Світла П'ятниця припадає на відповідний день тижня після Великодня (Світлої седмиці). Це свято приурочене до однієї з найбільших подій для християнського світу - Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але Світла П'ятниця посідає в ньому особливо почесне місце.

День ушанування пам’яті апостола Симона

Святий апостол Симон Зилот (Кананит) був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Походив із міста Кана Галилейського.

Проповідував в Юдеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. За переказами, помер мученицькою смертю на Чорноморському узбережжі Кавказу, можливо в Абхазії або Персії. Його мощі зберігаються в різних місцях, включно з Новоафонським монастирем в Абхазії та базиліці апостола Андрія Первозваного в Кельні.

Іменини: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.