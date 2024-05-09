Ініціатори звільнення Кубракова пояснили це рішення у ВР відновленням Мінрегіонрозвитку

Звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури пов'язане з необхідністю відновити в Україні Міністерство регіонального розвитку, випливає зі стенограми засідання Верховної Ради в четвер.

Проєкт постанови №11248 про звільнення Кубракова внесено до порядку денного сесії позачергово, без голосування, його розглядали за скороченою процедурою, яку підтримало 224 народні депутати, проте самого віцепрем'єра в залі не було, випливає зі стенограми.

"Трошки більше року тому ми здійснили помилку, коли ліквідували Міністерство регіонального розвитку. Усі країни, які вступають в Європейський Союз і отримують статус кандидата, створювали Міністерство регіонального розвитку, європейських фондів. Ми пішли зворотним шляхом і фактично розвалили регіональну політику в Україні", - заявив член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат партії "Слуга народу" Віталій Безгін, представляючи документ.

"Тому ця постанова (про звільнення Кубракова - ІФ-У) - вона не про персоналії, вона конкретно про те, щоб відновити повноцінну роботу виконавчої влади з регіонами і місцевим самоврядуванням, про захист якого багато хто говорить з трибуни. (...) Якщо люди хочуть займатися інфраструктурою, нехай займаються, а Міністерство регіонального розвитку має бути відновлено", - додав депутат.

Депутатка фракції "Голос" Інна Совсун розкритикувала відсутність у залі і самого Кубракова зі звітом, і прем'єр-міністра, а також той факт, що, закликаючи розділити Мінвідновлення на два - інфраструктури й регіональної політики, провладна фракція не запропонувала кандидатури відповідних міністрів, а уряд не представив бачення відновленого міністерства.

"Якщо це так важливо, то де люди, які будуть цим займатися? Хто буде за це відповідальний? Де, зрештою, прем'єр-міністр, який оголосить і скаже: ось наша нова візія, ми помилилися, ми зробили помилку, але зараз ми розуміємо, як зробити краще", - заявила Совсун.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Зареєстрований 9 травня проєкт постанови від депутатів правлячої фракції "Слуга народу" підтримали 272 депутати. Рішення ухвалено без заслуховування віцепрем'єра, а сам Кубраков зазначив у фейсбуці, що керівництво фракції, профільного парламентського комітету і глава уряду Денис Шмигаль не обговорювали з ним його відставки.