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19:02 09.05.2024

ВР прийняла за основу законопроєкт про превентивну реструктуризацію

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ВР прийняла за основу законопроєкт про превентивну реструктуризацію

Верховна Рада в четвер 269 голосами ухвалила в першому читанні законопроєкт №10143 з поправками до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законів щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації та відповідної Директиви Європарламенту та Ради ЄС 2019/1023.

"Цей законопроєкт є частиною DPL Світового банку - це $1,5 млрд уже цього року для нашого державного бюджету. Цей законопроєкт є частиною Ukraine Facility, який уже впроваджується нашим урядом", - зазначив, презентуючи законопроєкт, голова підкомітету парламентського комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Зареєстрований у жовтні 2023 року законопроєкт передбачає створення нової книги в Кодексі України з процедур банкрутства, що стосується превентивної реструктуризації та створює умови відновлення боржника до відкриття провадження про його банкрутство.

"Цей законопроєкт націлений на те, щоб зберегти діючі робочі місця, щоб зберегти підприємство, якщо підприємство зазнало певної кризи під час війни. Превентивна реструктуризація запроваджується на чотири місяці без мораторію на виконавче стягнення, але з певними обмеженнями, і також не може бути відкрито провадження у справі про банкрутство, зупиняється нарахування штрафних санкцій і відсотків", - описав основні норми документа Мовчан.

Він додав, що директиву про врегулювання питань реструктуризації вже імплементували кілька країн, зокрема Німеччина, Австрія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Італія, Іспанія та Люксембург.

У пояснювальній записці до документа також зазначено, що національне законодавство сьогодні не встановлює чітких гарантій для боржника й кредиторів, які забезпечували б здійснення процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

"Зазначені недоліки національного законодавства є однією з ключових причин того, що процедура досудової санації фактично залишилася недієвим способом врегулювання заборгованості..." - йдеться в записці.

Імплементація процедур превентивної реструктуризації була однією з умов Меморандуму між Україною та ЄС у рамках надання макрофінансової допомоги на суму EUR18 млрд у 2023 році. Ухвалення закону є однією з реформ у рамках Компонента 1 за Ukraine Facility, виконання якого передбачено до четвертого кварталу 2024 року.

 

Теги: #реструктуризація #закон

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