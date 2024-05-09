СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) у Херсоні, який підтримав загарбників і розфарбував стелу на в'їзді до міста в кольори російського прапора

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який агітував за приєднання Херсонської області до РФ і розфарбував стелу на в'їзді в місто в російський "триколор", повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Назара Шкіля – іподиякона так званої "Херсонської єпархії рпц" на тимчасово захопленій частині регіону", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією спецслужби, під час окупації обласного центру цей священнослужитель одним із перших підтримав загарбників і пішов із ними на співпрацю як клірик місцевої громади УПЦ (МП).

"Згодом гауляйтер Сальдо погодив його "кандидатуру" на керівника місцевої окупаційної організації, яка діяла під виглядом "громадського об’єднання молоді", - уточнюють у СБУ.

Перебуваючи на цій посаді, як пояснюють у спецслужбі, фігурант зібрав однодумців для розфарбовування стели на в'їзді до окупованого Херсона в кольори російського прапора.

"Про це колаборант "відзвітував" під час прямих трансляцій в ефірах центральних телеканалів країни-агресора", - зазначається в повідомленні.

Крім того, клірик агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

Під час звільнення Херсона фігурант разом із батьком - настоятелем місцевого храму УПЦ (МП) утік до міста Ставрополя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили іподиякону-колаборанту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській і Дніпропетровській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.