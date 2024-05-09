В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - МЕР
В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - МЕР
В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - МЕР
Між рішенням партнерів про постачання Україні зброї та її потраплянням на фронт відстань уже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і місяцях - Зеленський
ВР ухвалила законопроєкт про використання зброї операторами поштового зв'язку з пропозиціями президента
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) у Херсоні, який підтримав загарбників і розфарбував стелу на в'їзді до міста в кольори російського прапора
Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства - перебування під вартою до 7 липня
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