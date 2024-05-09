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16:07 09.05.2024

Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися якнайшвидше - Мецола

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Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися якнайшвидше - Мецола

Президент Європарламенту Роберта Мецола "з оптимізмом" очікує прийняття країнами ЄС переговорної рамки у відносинах з Україною.

"Переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше, і я з оптимізмом очікую, що переговорна рамка буде прийнята країнами - членами ЄС. У червні європейський парламент допомагатиме Україні всіма можливими способами рухатися вперед європейським шляхом", - сказала вона в четвер у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми усвідомлюємо, що Україні потрібні негайно боєприпаси й системи ППО для того, щоб захищатися від агресора".

"Ми маємо взяти на себе відповідальність, ми маємо посилити військову підтримку й дати результат у нашій фінансовій підтримці. Саме тому наше рішення про надання Україні EUR50 млрд в рамках програми Ukraine Facility настільки важливе", - зазначила вона.

Мецола привітала рішення Сполучених Штатів "надати життєво необхідну фінансову й військову підтримку Україні. І це забезпечить надійне фінансування, щоб задовольнити потреби держави у відновленні".

"Європейський парламент повністю підтримує всі 10 пунктів вашого плану миру, і ми сподіваємося, що Саміт миру у Швейцарії дасть практичні результати. Нам потрібен мир разом зі справедливістю, свободою та гідністю", - заявила Мецола.

Вона також привітала "прогрес, досягнутий щодо 14-го пакету санкцій. Ми сподіваємося, що його невдовзі буде прийнято".

"Ми також підвищуємо тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари, переважно зерно, щоб зупинити їх імпорт на спільний ринок Європейського Союзу. Ми також готові використовувати доходи від заморожених активів Росії для України", - зазначила вона.

Теги: #україна #єс #мецола

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