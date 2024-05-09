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15:48 09.05.2024

Путін в інформаційному акваріумі й не має наміру зупинятися - Зеленський

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Путін в інформаційному акваріумі й не має наміру зупинятися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін перебуває в інформаційному акваріумі й не має наміру зупинятися.

"Ми повинні захистити Україну. Це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він у цьому інформаційному акваріумі, в цьому збудованому його спецслужбами світі, він живе в ньому", - сказав він у четвер на брифінгу після переговорів із президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

Зеленський зазначив, що "іноді, на жаль, деякі представники різних країн підтверджують, що санкції не такі потужні. Вони знаходять формати, як їх уникати. Вони навіть ідуть на інавгурацію людини".

"Ми боремося за всю Україну, ми є частиною Європи, тому ми боремося за себе і за Європу", - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський

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