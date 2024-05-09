Окупанти обстріляли Середина-Буду та 39 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, є руйнування

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда і 24 села в Шосткинському, Сумському та Охтирському районах Сумської області, а також 15 сіл у Крюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, розташовані поблизу державного кордону з РФ.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер.

Повідомляється, що в селі Басівка Сумського району внаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури і три приватні будинки, а в селі Шалигиному Шосткинського району внаслідок обстрілу зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 мм і 152 мм, реактивні системи залпового вогню, СПГ, ФПВ-дрони, на Шалигине скинули керовану авіабомбу.

Попівку Сумського району та Басівку Охтирського району за добу було обстріляли тричі, ще низку сіл - двічі. Загалом за добу нараховано 58 обстрілів (335 вибухів) із різних видів озброєння.