Події

08:32 09.05.2024

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

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У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну особу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Велетенське, Кізомис, Станіслав, Інженерне, Понятівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Миколаївка, Ольгівка, Львове та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок і 54 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони.

За словами Прокудіна, витік газу перекрито, пожеж і загроз більше немає.

Також повідомляють, що внаслідок обстрілів побиті господарські будівлі, складське приміщення, гаражі, спецтехніку та приватні автомобілі.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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