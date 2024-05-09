Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

Палата представників США в середу переважною більшістю проголосувала за захист спікера Майка Джонсона від спроби конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути його з керівної посади, повідомляє The Hill.

Палата проголосувала (359 голосів проти 43) про скасування резолюції, запобігаючи розгляду пропозиції про видалення.

Зазначається, що в Палаті представників стався надзвичайний крок: 163 демократи проголосували за збереження Джонсона при владі. І, демонструючи підтримку Джонсона Республіканською партією, лише 11 консервативних республіканців проголосували за те, щоб відправити пропозицію Грін на розгляд.

Голосування означає, що Джонсон, який отримав посаду в жовтні після відставки колишнього спікера Кевіна Маккарті (республіканець від Каліфорнії), залишиться на найвищій посаді напередодні виборів президента у листопаді. Хоча Грін не виключила подальшого голосування щодо відставки Джонсона.