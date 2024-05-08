У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн, планується підписання понад 10 угод

У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів, що пройде у Києві 9 травня, візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн Європи, а також США; планується підписання понад 10 угод, включно зі сферою медицини, реабілітації та відновлення інфраструктури, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"Другий Міжнародний саміт міст і регіонів проводиться в межах Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України... 16 країн Європи, представники США, понад 100 іноземних делегатів будуть присутні завтра і понад 150 представників наших територіальних громад і регіонів", - розповів Кулеба у ефірі телемарафону.

За його словами, саміт проводиться з метою інтеграції проєктів та потреб українських громад з європейськими громадами та їх можливостями. "Це спілкування та обмін досвідом", - сказав він, зазначивши, що в межах заходу планується підписання понад 10 угод.

"Ми сьогодні бачимо вже 12 (угод – ІФ-У). Можливо, завтра цифра зміниться, бо є кілька країн, які приїхали саме з бажанням подивитися на власні очі, що тут відбувається. Тому сьогоднішній та завтрашній день дадуть їм більше конкретики, і ми зможемо підписати більше угод", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Як зазначив Кулеба, для України пріоритетне значення має реабілітація та реалізація проєктів у цій сфері.

"Тому завтра відбудеться підписання 4 угод у сфері реабілітації та медицини. Також будуть проєкти, які стосуються відновлення наших громад. Також буде декларація, яка засвідчить підтримку в усіх аспектах з боку всіх учасників саміту", - резюмував він.