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20:18 08.05.2024

У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн, планується підписання понад 10 угод

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У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн, планується підписання понад 10 угод

У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів, що пройде у Києві 9 травня, візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн Європи, а також США; планується підписання понад 10 угод, включно зі сферою медицини, реабілітації та відновлення інфраструктури, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"Другий Міжнародний саміт міст і регіонів проводиться в межах Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України... 16 країн Європи, представники США, понад 100 іноземних делегатів будуть присутні завтра і понад 150 представників наших територіальних громад і регіонів", - розповів Кулеба у ефірі телемарафону.

За його словами, саміт проводиться з метою інтеграції проєктів та потреб українських громад з європейськими громадами та їх можливостями. "Це спілкування та обмін досвідом", - сказав він, зазначивши, що в межах заходу планується підписання понад 10 угод.

"Ми сьогодні бачимо вже 12 (угод – ІФ-У). Можливо, завтра цифра зміниться, бо є кілька країн, які приїхали саме з бажанням подивитися на власні очі, що тут відбувається. Тому сьогоднішній та завтрашній день дадуть їм більше конкретики, і ми зможемо підписати більше угод", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Як зазначив Кулеба, для України пріоритетне значення має реабілітація та реалізація проєктів у цій сфері.

"Тому завтра відбудеться підписання 4 угод у сфері реабілітації та медицини. Також будуть проєкти, які стосуються відновлення наших громад. Також буде декларація, яка засвідчить підтримку в усіх аспектах з боку всіх учасників саміту", - резюмував він.

 

Теги: #регіони #міжнародний_саміт

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