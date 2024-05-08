Температура у світі підвищиться щонайменше на 2,5 градуса в цьому столітті - дослідження

Провідні кліматологи світу очікують, що цього століття порівняно з доіндустріальним рівнем температура на Землі зросте щонайменше на 2,5 градуса за Цельсієм, спричинивши катастрофічні наслідки для планети та людства, випливає з результатів опитування експертів, які в середу опублікувала The Guardian.

Майже 80% опитаних висловили думку, що температура повітря підвищиться не менше ніж на 2,5 градуса за Цельсієм. Близько 50% респондентів очікують, що температура зросте щонайменше на три градуси за Цельсієм.

Тільки 6% заявили, що температура підвищиться не більше ніж на затверджену на міжнародному рівні межу в 1,5 градуса.

Багато респондентів уявляють "напівантиутопічне" майбутнє, в якому на людство чекають голод, конфлікти й масова міграція, спричинені тепловими хвилями, природними пожежами, повенями та бурями, інтенсивність і частота яких значно перевищать ті, що вже траплялися.

Опитані експерти зазначили, що відчувають безвихідь, лють і страх у зв'язку з "нездатністю влади вжити якихось дій, незважаючи на те, що є явні наукові докази" майбутньої кліматичної катастрофи.

Майже дві третини респондентів вказали на відсутність політичного прагнення держав вирішити проблему підвищення температури. 60% опитаних також поклали провину за погіршення кліматичної ситуації на дотримання корпоративних інтересів, зокрема розвиток індустрії викопного палива.

Багато хто згадував про нерівність і неспроможність допомогти бідному населенню, не підготовленому до мінливих кліматичних умов.

Більшість респондентів наголосила, що, хоч би як сильно підвищилася температура, необхідно продовжити боротьбу за збереження клімату, оскільки це "зменшить людські страждання".

Згідно з даними The Guardian, за останні чотири роки середня температура у світі зросла на 1,2 градуса за Цельсієм.

З 2018 року The Guardian звернулася "до всіх провідних авторів доповідей і рецензентів" Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Виданню вдалося зв'язатися з 380 експертами з 843.

Раніше повідомлялося, що 2023 рік став другим найспекотнішим в історії після 2016 року. Метеорологи передбачали, що щонайменше один рік із наступних п'яти стане рекордно спекотним, а також що середня температура повітря у світі підвищиться на 1,5 градуса. При цьому Паризька угода 2015 року передбачає завдання обмеження зростання загальносвітової температури на Землі позначкою в 1,5 градуса за Цельсієм до 2050 року.