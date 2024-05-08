Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

Посольство Італії в Україні в межах поступового поновлення консульських послуг відновило видачу декларацій відповідності документів про освіту, виданих в Україні.

Як уточнює посольство на своїй сторінці у мережі фейсбук, надання цієї послуги було припинено після початку повномасштабного вторгнення.

"Завдяки відновленню цієї послуги, яка дуже затребувана українськими громадянами, ми маємо намір піти назустріч тим, для кого Італія є орієнтиром у галузі університетської освіти та професійної діяльності, а також з урахуванням міцних історичних та культурних зв'язків між нашими країнами", - наголосило посольство.

При цьому уточнюється, що дати запису на подання документів призначатимуться відповідно до обсягів завантаженості консульської канцелярії.