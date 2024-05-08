Події

11:30 08.05.2024

З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

1 хв читати
З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових і промислових споживачів у всій Україні.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

Як зазначив системний оператор, причиною є дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій унаслідок російських ударів.

"Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", - зазначили в НЕК.

За інформацією компанії, у ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет і 20 шахедів по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Наразі на пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Теги: #електроенергія #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 07.05.2024
Голова Держенергонагляду допускає доцільність підвищення тарифів на е/е у 2024 р. з метою відновлення енергооб'єктів

Голова Держенергонагляду допускає доцільність підвищення тарифів на е/е у 2024 р. з метою відновлення енергооб'єктів

01:15 07.05.2024
Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

11:14 06.05.2024
Понад 400 тис. споживачів одночасно залишалися без світла на Сумщині через нічний удар РФ - Міненерго

Понад 400 тис. споживачів одночасно залишалися без світла на Сумщині через нічний удар РФ - Міненерго

08:36 06.05.2024
Уночі окупанти пошкодили об'єкт "Укренерго" в Сумській області та призвели до відключення обладнання "Харківобленерго"

Уночі окупанти пошкодили об'єкт "Укренерго" в Сумській області та призвели до відключення обладнання "Харківобленерго"

14:38 27.04.2024
Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

16:58 26.04.2024
Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

19:07 22.04.2024
У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

13:33 21.04.2024
Через негоду без світла залишилися 76 населених пунктів у 6 областях України - Міненерго

Через негоду без світла залишилися 76 населених пунктів у 6 областях України - Міненерго

12:08 21.04.2024
Україна в суботу передавала надлишки е/е Польщі обсягом 1600 МВт-год і обмежувала ВДЕ - Міненерго

Україна в суботу передавала надлишки е/е Польщі обсягом 1600 МВт-год і обмежувала ВДЕ - Міненерго

11:39 21.04.2024
У Кіровоградській області спрацював автоматичний захист ЛЕП, без електропостачання залишилося 16 населених пунктів - ОВА

У Кіровоградській області спрацював автоматичний захист ЛЕП, без електропостачання залишилося 16 населених пунктів - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністерка Данії підтвердила участь у Саміті миру в Швейцарії - Зеленський

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

"Укренерго" закликає до економного споживання е/е ввечері, щоб уникнути графіків відключень

СБУ затримала жительку Київщини, яка передавала ворогу інформацію про оборону Києва у 2022 році

Окупанти вдарили по Харкову, постраждало троє дітей - Синєгубов

Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки ворога - ДСНС

Уночі 9 та 10 травня в Україні заморозки на поверхні ґрунту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА