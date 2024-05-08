З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових і промислових споживачів у всій Україні.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

Як зазначив системний оператор, причиною є дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій унаслідок російських ударів.

"Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", - зазначили в НЕК.

За інформацією компанії, у ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет і 20 шахедів по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Наразі на пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.