Унаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджено будівлю пожежної частини, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури

Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок ранкового ракетного удару в Запоріжжі пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, зокрема міський парк, люди не постраждали, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Запоріжжя. Уранці війська рф завдали ракетних ударів по місту. Руйнувань зазнала пожежно-рятувальна частина, пошкоджені службові приміщення і фасад будівлі", - ідеться в повідомленні МВС у середу.

Під удар також потрапили об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, гаражний кооператив, один з парків міста та міський транспорт. "Наразі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок атаки", - зазначено в повідомленні.

"На щастя, загиблих і травмованих немає", - наголосили в МВС.