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19:45 07.05.2024

Генштаб ЗСУ: За добу на фронті зафіксовано 64 бойові зіткнення, на 7 напрямках відбито 54 ворожі атаки

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Генштаб ЗСУ: За добу на фронті зафіксовано 64 бойові зіткнення, на 7 напрямках відбито 54 ворожі атаки

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки й штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 64 бойові зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку відбито 11 атак у районах Синьківки та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області. На бахмутському напрямку відбито десять атак окупантів у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного, Роздолівки, Іванівського, Нового та Андріївки Донецької області. На новопавлівському напрямку відбито сім спроб ворога прорвати українську оборону в районі Красногорівки, Костянтинівки, Водяного та Урожайного Донецької області. На цих напрямках окупанти діяли за підтримки авіації.

На оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського на Донеччині, Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області. На лиманському та херсонському напрямках відбито по дві ворожі атаки: у районі Невського Луганської області та Кринків Херсонської області відповідно.

На північному й слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, вдається до диверсійно-розвідувальної діяльності, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському й поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

Теги: #сводка #генштаб_зсу

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