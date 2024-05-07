Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, 7 травня, у шведському місті Мальме, дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil виступить під номером 5.

"7 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться у шведському місті Мальме. На стадіоні Malmö Arena 15 учасників першого півфіналу змагатимуться за право потрапити у фінал конкурсу. Представниці України Alyona Alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену Євробачення-2024 під номером 5 із піснею Teresa & Maria та постановкою від дворазової номінантки "Греммі" Таню Муіньо", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Серед учасників першого півфіналу - представники Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії, України, Польщі, Хорватії, Ісландії, Словенії, Фінляндії, Молдови, Азербайджану, Австралії, Португалії та Люксембургу (зазначені в порядку виступів), а також будуть позаконкурсні виступи представників Великої Британії, Німеччини та Швеції.

"У 2024 році в систему голосування на Пісенному конкурсі було внесено низку змін. Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть голосувати за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом. Проголосувати за представниць України можуть українці за кордоном", - зазначили в "Суспільному".

Повідомляється, що Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2024" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, пряма трансляція першого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", на фейсбук-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший" та "Радіо Промінь".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в першому з яких візьмуть участь представники України, відбудуться 7 і 9 травня.