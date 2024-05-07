Старт корабля Boeing Starliner з екіпажом відкладено

Спробу запуску капсули Boeing Starliner з екіпажом із двох астронавтів скасували через проблему з клапаном на ракеті Atlas V, побудованій компанією United Launch Alliance з Алабами, повідомляє CNN.

"Ми говоримо, що ракетний бізнес - це бізнес 10 мільйонів деталей, і тільки коли 10 мільйонів деталей працюють, (ваша ракета) летить", - сказав Діллон Райс, коментатор запуску від ULA, під час веб-трансляції.

Starliner, який компанія Boeing розробила, щоб конкурувати з капсулою Crew Dragon компанії SpaceX, мав вирушити в перший випробувальний запуск з екіпажем о 10:34 (5:34 за Києвом) вечора в понеділок із космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Контролери запуску можуть зробити другу спробу зльоту у вівторок увечері. Метеорологи заявили, що ймовірність того, що хмари, вітер або шторм завадять запуску, становить лише 5%.

Ця місія, що отримала назву Crew Flight Test, може стати останньою важливою віхою перед тим, як NASA визнає космічний корабель Boeing готовим до регулярних операцій у рамках програми комерційного екіпажу федерального агентства.

До складу екіпажу входять астронавти-ветерани Суні Вільямс і Буч Вілмор, кожен з яких уже двічі побував у космосі на борту космічного корабля НАСА "Шаттл" і російського корабля "Союз".

"Вони перевіряють багато систем: життєзабезпечення, ручне управління", - сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон на прес-конференції в п'ятницю. "Саме тому ми взяли на борт двох льотчиків-випробувачів - і, звісно, у Бутча і Суні великі резюме".

Нельсон зазначив, що це буде всього лише шостий перший політ космічного корабля з екіпажем в історії США: "Усе почалося з "Меркурія", потім із "Джеміні", потім з "Аполлона", космічного шатла, потім (SpaceX) "Dragon" - і ось тепер "Старлайнер"". Вільямс також стане першою жінкою в історії, яка візьме участь у такій місії.