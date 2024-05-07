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01:15 07.05.2024

Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

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Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

Ворог уночі та вдень, 6 травня атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Сумщині, повідомляє обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням у Телеграмі, вночі через атаку БпЛА типу "Шахед" було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Сумах. Станом на 01.00 год. було припинено електропостачання в 1325 населених пунктах області - 419,7 тис. абонентів (точок обліку).

"О 14.30 завдяки злагодженій роботі підрозділів ДСНС та енергетиків вдалося пожвавити фактично всіх споживачів в області, за винятком громад прикордоння, що були без світла ще до нічної атаки", - вказується в повідомленні.

Однак, о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді. Громада поки що залишається без електропостачання.

"Рятувальники та енергетики працюють у режимі 24 на 7", - підкреслюється в повідомленні.

ОВА просить жителів області вдатися до економії електроенергії з метою зниження навантаження на енергосистему.

Теги: #україна #електроенергія #відключення #сумська_область

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