Події

19:16 06.05.2024

Армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці, поранено чотирьох людей

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Армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці, поранено чотирьох людей

Російські війська вдень завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області: поранено чотирьох мирних жителів, повідомляє обласна прокуратура.

"6 травня 2024 року, близько 14:20, окупаційна армія рф здійснила авіаційний обстріл м. Костянтинівка, імовірно, використавши плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою", - йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Як повідомляється, внаслідок атаки четверо цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловіків віком від 34 до 53 років доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі постраждалим надають кваліфіковану допомогу, стан одного з них оцінюють як тяжкий.

Від вибуху ворожого снаряда в населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, котельню та автомобіль.

 

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька #постраждалий

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