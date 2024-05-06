Унаслідок обстрілу дронами-камікадзе в Нікополі пошкоджена лінія електропередач, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня завдавали ударів дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вдень ще чотирма безпілотниками поцілила по райцентру. Пошкоджена лінія електропередач", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Люди не постраждали", - уточнив голова ОВА.