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18:46 06.05.2024

Унаслідок обстрілу дронами-камікадзе в Нікополі пошкоджена лінія електропередач, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

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Унаслідок обстрілу дронами-камікадзе в Нікополі пошкоджена лінія електропередач, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня завдавали ударів дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вранці російська армія вдарила дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вдень ще чотирма безпілотниками поцілила по райцентру. Пошкоджена лінія електропередач", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Люди не постраждали", - уточнив голова ОВА.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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