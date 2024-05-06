Події

18:33 06.05.2024

Парламент Естонії запропонував Естонській православній церкві порвати з Московським патріархатом

1 хв читати
Парламент Естонії запропонував Естонській православній церкві порвати з Московським патріархатом

Парламент Естонії на засіданні в понеділок ухвалив заяву, що засуджує Московський патріархат за підтримку спеціальної військової операції в Україні і закликав Естонську православну церкву Московського патріархату (ЕПЦ МП) порвати зв'язки з Московським патріархатом.

В ухваленій більшістю голосів заяві йдеться про необхідність визнання Московського патріархату "інститутом, що підтримує воєнну агресію Російської Федерації".

У ній наголошується, що "православні об'єднання і парафії також мають самостійно оцінити загрозу громадському порядку і своїм членам, яка походить від ворожої діяльності з надання впливу, і вжити необхідних кроків для припинення зв'язків з Московським патріархатом".

Парламентарії вважають, що "в Естонській Республіці має бути збережено конституційне право на свободу віросповідання з урахуванням прав і свобод усіх людей, які тут проживають".

З пропозицією розірвати зв'язки Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) з Російською православною церквою виступає і міністерство внутрішніх справ. Тут закликають ЕПЦ МП приєднатися до Естонської Апостольської православної церкви Константинопольського патріархату.

Теги: #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:54 04.05.2024
Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

13:29 02.05.2024
На катерах ВМС ЗСУ "Ірпінь" і "Рені", отриманих від Естонії, виконуватимуть бойові завдання

На катерах ВМС ЗСУ "Ірпінь" і "Рені", отриманих від Естонії, виконуватимуть бойові завдання

11:33 26.04.2024
Естонія передала Україні два патрульні катери

Естонія передала Україні два патрульні катери

20:52 22.04.2024
Витрати на оборону Естонії мають зрости до 5% ВВП

Витрати на оборону Естонії мають зрости до 5% ВВП

16:33 19.04.2024
Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

20:43 17.04.2024
Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

20:08 03.04.2024
Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

Естонія розробила механізм компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України, - Шмигаль

14:05 03.04.2024
Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

12:29 03.04.2024
Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

Шмигаль розпочав робочий візит до Естонії

10:09 01.04.2024
В Естонії мають намір позбавити громадян РФ права голосу на муніципальних виборах

В Естонії мають намір позбавити громадян РФ права голосу на муніципальних виборах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілу дронами-камікадзе в Нікополі пошкоджена лінія електропередач, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

Україна вже отримала партію ракет для ЗРК Patriot - Міноборони Іспанії

МЗС Франції спростувало інформацію про те, що в Україну було відправлено французькі війська

Польща продовжить абонплату за надані термінали Starlink - віцепрем'єр Федоров

Пожежа на "Хімрезерві" не призвела до погіршення якості повітря - голова Кіровоградської ОВА

Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

Суд засудив ухилянта до трьох років позбавлення волі - прокуратура

МСЕК встановлюватиме ступінь втрати працездатності та інвалідності військовослужбовців на підставі рішення ВЛК - МОЗ

Зеленський і Каллас обговорили майбутній Саміт миру у Швейцарії та фіналізацію двосторонньої безпекової угоди

Іще у 94 школах Київщини почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА