Парламент Естонії запропонував Естонській православній церкві порвати з Московським патріархатом

Парламент Естонії на засіданні в понеділок ухвалив заяву, що засуджує Московський патріархат за підтримку спеціальної військової операції в Україні і закликав Естонську православну церкву Московського патріархату (ЕПЦ МП) порвати зв'язки з Московським патріархатом.

В ухваленій більшістю голосів заяві йдеться про необхідність визнання Московського патріархату "інститутом, що підтримує воєнну агресію Російської Федерації".

У ній наголошується, що "православні об'єднання і парафії також мають самостійно оцінити загрозу громадському порядку і своїм членам, яка походить від ворожої діяльності з надання впливу, і вжити необхідних кроків для припинення зв'язків з Московським патріархатом".

Парламентарії вважають, що "в Естонській Республіці має бути збережено конституційне право на свободу віросповідання з урахуванням прав і свобод усіх людей, які тут проживають".

З пропозицією розірвати зв'язки Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) з Російською православною церквою виступає і міністерство внутрішніх справ. Тут закликають ЕПЦ МП приєднатися до Естонської Апостольської православної церкви Константинопольського патріархату.