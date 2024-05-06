ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

Російський швидкісний катер проєкту 12150 "Мангуст", знищений українськими силами в бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму, - це досить нова розробка ворога, яку використовують спецслужби та прикордонники, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Маємо задоволення і можливість підтвердити не тільки ураження, а і, власне, знищення швидкісного катера серії Мангуст 12150. Це досить нова розробка окупантів, у чорноморській акваторії їх не так багато. І ось сьогодні мінус один", - сказав він в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що катер знищено разом із БК і озброєнням, яке було на борту.

Також він зазначив, що окупанти "ховають" свої великі кораблі, і їхня активність досить обмежена. Так, ворог розвиває будівництво морської інфраструктури, зокрема, в Новоросійську.

"Але повністю вони вийти не можуть. Тому активність хоча б такими швидкісними катерами змушені забезпечувати. Відповідно, Magura і спецпідрозділ ГУР Group 13 успішно за ними полюють. Це справді вдала операція. Вартість - понад 120 млн рублів, залежить від оснащення і модифікації. Ці катери використовують спецслужби та прикордонники", - розповіли в розвідці.

У свою чергу на сайті ГУР повідомили, що росіяни виготовляють "Мангусти" з 2000 року. Катер має до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість - до 50 вузлів.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю - кулеметною установкою калібром 14,5 мм. Також на борту "Мангусту" росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 і два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба". Орієнтовна вартість знищеного "Мангусту" становить близько $3 млн.

Як повідомлялося, в результаті операції підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 ударний морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер російських загарбників.