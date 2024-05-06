ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, говорячи про скупчення росіянами військ на півночі та можливу загрозу наступу на Харківську й Сумську області, запевнив, що про всі дії ворога відомо, й "необхідні кроки здійснюються".

Коментуючи інформацію про те, що росіяни накопичують угруповання військ на півночі, й відповідаючи на запитання, чи варто українцям хвилюватися, Юсов сказав: "Переживати нам не варто. Позиція ГУР, безумовно, щодо цього є, і вона регулярно доповідається військово-політичному керівництву країни. Всі необхідні дії вживаються. Якщо ми будемо публічно обговорювати оцінки скупчень і переміщень ворога - ми допомагатимемо йому в плануванні та реалізації своїх подальших кроків. Те, що ворог робить, це видно. Все фіксується, необхідні кроки робляться", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за понад два роки повномасштабного вторгнення РФ здійснювала різні заходи щодо формування підрозділів і накопичення особового складу.

"Ще раз наголошу, що тут усе відомо, і опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України", - наголосили в ГУР.

Раніше в інтерв'ю виданню The Economist заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ може планувати наступ на Сумську і Харківську області. Скібіцький зазначив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але, ймовірно, його буде збільшено до 50-70 тис.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times також заявив, що, за інформацією українських спецслужб, "росіяни справді мають план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають".