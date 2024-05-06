Події

14:56 06.05.2024

ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

2 хв читати
ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, говорячи про скупчення росіянами військ на півночі та можливу загрозу наступу на Харківську й Сумську області, запевнив, що про всі дії ворога відомо, й "необхідні кроки здійснюються".

Коментуючи інформацію про те, що росіяни накопичують угруповання військ на півночі, й відповідаючи на запитання, чи варто українцям хвилюватися, Юсов сказав: "Переживати нам не варто. Позиція ГУР, безумовно, щодо цього є, і вона регулярно доповідається військово-політичному керівництву країни. Всі необхідні дії вживаються. Якщо ми будемо публічно обговорювати оцінки скупчень і переміщень ворога - ми допомагатимемо йому в плануванні та реалізації своїх подальших кроків. Те, що ворог робить, це видно. Все фіксується, необхідні кроки робляться", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за понад два роки повномасштабного вторгнення РФ здійснювала різні заходи щодо формування підрозділів і накопичення особового складу.

"Ще раз наголошу, що тут усе відомо, і опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України", - наголосили в ГУР.

Раніше в інтерв'ю виданню The Economist заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ може планувати наступ на Сумську і Харківську області. Скібіцький зазначив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але, ймовірно, його буде збільшено до 50-70 тис.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times також заявив, що, за інформацією українських спецслужб, "росіяни справді мають план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають".

Теги: #юсов #гур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 06.05.2024
ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

14:29 06.05.2024
ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

18:02 01.05.2024
ГУР: РФ на місяць може виробляти 30-40 одиниць ракет "Калібр", до 10 - "Оніксів" і стільки ж "Цирконів", до трьох - Х-69

ГУР: РФ на місяць може виробляти 30-40 одиниць ракет "Калібр", до 10 - "Оніксів" і стільки ж "Цирконів", до трьох - Х-69

01:13 29.04.2024
Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

10:19 27.04.2024
Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

07:02 18.04.2024
ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

14:20 16.04.2024
У російському Брянську вночі були знеструмлені відразу кілька військових і промислових об'єктів - ГУР

У російському Брянську вночі були знеструмлені відразу кілька військових і промислових об'єктів - ГУР

17:40 11.04.2024
ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

10:14 09.04.2024
За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

10:02 04.04.2024
ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

Ворог за добу втратив 1040 осіб

ОСТАННЄ

Оголошення РФ про навчання з нестратегічними ядерними силами - ще один доказ безвідповідальної поведінки Кремля - Стано

Зеленський запропонував ВР продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у трьох областях для 112 тис. абонентів

На місці пожежі в Кропивницькому виявлено тіло одного загиблого - голова ОВА

Стано: Боррель проти участі представників ЄС у церемонії інавгурації Путіна

У Кропивницькому пожежа на підприємстві, інформація про постраждалих уточнюється - ДСНС

В Україні очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту

Фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Макроном і Цзіньпінем: Сподіваємося, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні

У Києві станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі, ризиків підтоплення немає - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА