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08:56 06.05.2024

Ворог за добу втратив 1040 осіб

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Ворог за добу втратив 1040 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 5 танків, 34 бронемашини, 38 артсистем, 47 БПЛА, а також 65 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 475300 (+1040) осіб, танків - 7380 (+5) од, бойових броньованих машин - 14213 (+34) од, артилерійських систем - 12250 (+38) од, РСЗВ - 1057 (+0) од, засоби ППО - 791 (+1) од, літаків - 349 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9683 (+47), крилаті ракети - 2148 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16477 (+59) од, спеціальна техніка - 2008 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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