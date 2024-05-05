Події

16:09 05.05.2024

У Харкові вже 10 постраждалих унаслідок ворожих ударів по центру міста - ОВА

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У Харкові вже 10 постраждалих унаслідок ворожих ударів по центру міста - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ударів, завданих російськими окупантами по центру Харкова в неділю, станом на 15:30 сягнула десяти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину медики надають допомогу 10 постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він уточнив, що зафіксовано влучання по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджено також багатоквартирні будинки та авто.

 

Теги: #удар #харків

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