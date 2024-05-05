Сили оборони за добу завдали авіаударів по семи районах розташування противника, засобами ППО знищено одну ракету Х-59/69

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах і 1 складу боєприпасів противника, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

Також, за даними Генштабу, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім цього, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об'єкту противника.