У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

У суботу ввечері в Бериславі російські окупанти, використовуючи дрони, скинули вибухівку на навчальний заклад, що раніше зазнавав обстрілів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"російські війська продовжують знищувати освітні установи на Херсонщині. ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілом навчальний заклад у Бериславі", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

Також сказано, що на місці "прильоту" виникла пожежа.