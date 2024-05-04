Події

21:24 04.05.2024

Пожежа, спровокована ворожим ударом по підприємству в Харкові, сягнула 4 тис. кв. м

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Пожежа, спровокована ворожим ударом по підприємству в Харкові, сягнула 4 тис. кв. м

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів, завданих ЗС РФ по Харкову вдень 4 травня.

"Спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району міста Харкова. Сталася пожежа на площі 30 кв.м. Горіли залишки деревини та трави. Двома годинами пізніше стався повторний удар. Влучення було зафіксовано по території цивільного підприємства в Індустріальному районі міста. У результаті сталися масштабні руйнування і пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала близько 4 тис. кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 фахівців особового складу ДСНС. За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали 6 осіб - усі співробітники підприємства.

 

 

Теги: #удар #харків #пожежа

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