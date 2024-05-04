У Варшаві сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, зокрема двоє українців

У Варшаві сталася ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, зокрема двоє українців, повідомив представник окружної прокуратури Варшави Шимон Банна, пише RMF24 у суботу, 4 травня.

Зазначається, що ДТП сталася вчора вдень. Причиною аварії стало перевищення швидкості і подальша втрата керування автомобілем BMW.

Як повідомив Банна 4 травня, районний прокурор оглянув місце події, унаслідок якої загинули троє чоловіків - найімовірніше, двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

"У справі вже призначено розтин. За попередніми даними, отриманими внаслідок дій, проведених на місці події, причиною аварії стало перевищення швидкості і, як наслідок, втрата керування автомобілем BMW. Розслідування у даній справі буде проводитися за фактом ненавмисного заподіяння смертельної ДТП", - роз'яснив представник прокуратури.