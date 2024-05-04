Окупанти обстріляли два села на Харківщині, постраждала пенсіонерка - Синєгубов

О 15:15 ЗС РФ вдарили КАБами по селу Черкаські Тишки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Удар по приватному будинку. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 14:00 ворожого артобстрілу зазнало село Одноробівка. Унаслідок 5 ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок і мережі. Постраждалих немає.