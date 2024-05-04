Події

12:14 04.05.2024

Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації терміном на один місяць

1 хв читати
Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації терміном на один місяць

Уряд України продовжив на один місяць бронь від мобілізації для залізничників. Це закріплено постановою Кабінету міністрів №492, опублікованою 3 травня.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...), які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - ідеться в постанові.

Теги: #мобілізація #залізничники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 30.04.2024
Примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде - Стефанішина

Примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде - Стефанішина

20:51 29.04.2024
АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

19:05 29.04.2024
Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

20:12 24.04.2024
Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

18:35 24.04.2024
Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

12:50 23.04.2024
МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

12:13 23.04.2024
Військовозобов'язаний помер від епілептичного нападу дорогою до навчального центру на Закарпатті

Військовозобов'язаний помер від епілептичного нападу дорогою до навчального центру на Закарпатті

19:54 20.04.2024
У ЗС України сформують окремі підрозділи для мобілізованих засуджених - Малюська

У ЗС України сформують окремі підрозділи для мобілізованих засуджених - Малюська

09:38 17.04.2024
Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

Закон про мобілізацію опубліковано в газеті "Голос України"

15:54 16.04.2024
Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

Зеленський підписав закон про мобілізацію - сайт ВР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

ППО ліквідувала 13 ударних БПЛА у двох областях України

У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок нічного обстрілу

ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві локалізовано на 2 тис. кв м, гасіння окремих осередків горіння триває - ДСНС

На Волині знайдено ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі - Офіс генпрокурора

Середньодобова кількість втрат армії РФ в Україні в травні-червні, ймовірно, зросте разом із відновленням наступальних операцій - британська розвідка

Атаковано енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області - Міненерго

Через пошкодження ділянки водогону залишилися без води Покровськ і Мирноград Донецької області - ОВА

Кличко: Київ став побратимом зі ще одним європейським містом - Загребом

У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

На Донеччині від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів, загинуло троє людей, поранені семеро

У Харкові пролунав вибух - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА