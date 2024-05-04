Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації терміном на один місяць

Уряд України продовжив на один місяць бронь від мобілізації для залізничників. Це закріплено постановою Кабінету міністрів №492, опублікованою 3 травня.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...), які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - ідеться в постанові.