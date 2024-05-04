Через пошкодження ділянки водогону залишилися без води Покровськ і Мирноград Донецької області - ОВА

Покровськ і Мирноград Донецької області тимчасово залишилися без водопостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Постраждала ділянка водопроводу Карлівка-Рівне, внаслідок чого зупинено модульну фільтрувальну станцію, яка наразі забезпечує водопостачання частини Покровського району", пояснив він у телеграм-каналі в суботу.

"Фахівці вже розпочали ремонт водопроводу. Коли роботи буде завершено, подачу води буде відновлено", - запевнив Філашкін.