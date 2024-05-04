На Донеччині від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів, загинуло троє людей, поранені семеро

У Донецькій області внаслідок обстрілу за минулу добу загинуло троє людей, поранені семеро мирних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Нетайловому. У Кураховому 2 людини загинули і 2 поранені; пошкоджено будинок в Іллінці", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

У Бахмутському районі "у Часовоярській громаді 1 людина загинула і 2 поранені. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки", - додав Філашкін.

За його даними, у Волноваському районі у Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено будинок і промислову будівлю. У Краматорському - у Лимані пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерхівку, обстріляно Ямполівку і Терни. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки в Калиновому, адмінбудівлю та приватні будинки в Тарасівці.

"Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 325 осіб, зокрема 60 дітей", - поінформував Філашкін.

За даними Національної поліції, протягом доби ворог завдав 2127 ударів по населених пунктах Донецької області. Як повідомляють у телеграм-каналі Національної поліції, від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів області. Пошкоджено 78 цивільних об'єктів - 57 житлових будинків, адмінбудівлі, гаражі, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

За даними поліції, Курахове окупанти накрили з РСЗВ "Ураган", у Часовому Яру мирний житель загинув від удару дроном. По Торецьку росіяни стріляли з "Градів", артилерійського обстрілу зазнали Сіверськ і Нетайлове.