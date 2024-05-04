У Харкові пролунав вибух - мер
У Харкові пролунав вибух, повідомляє мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - написав він у телеграм-каналі в суботу.
У Харкові пролунав вибух, повідомляє мер міста Ігор Терехов.
"У Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - написав він у телеграм-каналі в суботу.
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