Події

11:06 04.05.2024

У Харкові пролунав вибух - мер

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У Харкові пролунав вибух - мер

У Харкові пролунав вибух, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Теги: #вибух #харків

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