У Павлоградському районі знищили 5 БПЛА, постраждали двоє людей

Уночі над Павлоградським районом Дніпропетровської області Сили оборони знищили 5 БПЛА, постраждали двоє людей, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Цієї ночі в Павлоградському районі захисники збили 5 шахедів. Але без руйнувань не обійшлося. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. А ще - три приватні будинки. Один із них загорівся. Пожежу загасили. Постраждали чоловік і жінка. Обох госпіталізовано в стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також, як повідомив Лисак, ворог продовжив терор Нікопольщини.

"Нікопольщину ввечері та вночі агресор атакував 5 разів. Тероризуючи місцевих, використовував важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе. Гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Люди не постраждали", - повідомив голова ОВА.

Так само, за його словами, ранок суботи в районі почався з обстрілу. Росіяни поцілили по Мирівській громаді, загорілася агрофірма.

"Інформація уточнюється", - наголосив Лисак.