Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба особисто привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який подолав на велосипеді 1700 км із Таллінна до Києва, зібрав понад 30 тисяч євро для української армії та привернув увагу світу до російської агресії проти України, повідомляє МЗС України в п'ятницю ввечері.

"Зустрів Крісто на ґанку МЗС і висловив щиру подяку від усієї нашої країни за його вчинок. Естонія - маленька країна, але естонці мають велике серце і потужно підтримують Україну. Завдяки таким щирим друзям є віра, що Україна подолає всі труднощі та переможе", - йдеться в повідомленні в Телеграм.