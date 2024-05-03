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23:35 03.05.2024

Незважаючи на затримку у схваленні в Конгресі США фінансування для України, допомога USAID не припинялася

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Незважаючи на затримку у схваленні в Конгресі США фінансування для України, допомога USAID не припинялася

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) продовжувало працювати в Україні, оскільки має міцний бюджет, незважаючи на затримку у схваленні фінансування в Конгресі, заявила заступник адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

"І я також хочу зазначити, що, незважаючи на затримку в ухваленні додаткового фінансування, слово "доповнення" означає, що це доповнення до всього іншого, що ми робимо. У нас дуже міцний бюджет. Це ніколи не припинялося. USAID виділив мільярд доларів на програми із забезпечення енергетичної безпеки. Ми продовжуємо працювати над економічним зростанням, сільським господарством, цифровими технологіями, демократією та управлінням. Усе це триває", - сказала Коулман на спільній із послом США в Україні Бріджит Брінк зустрічі з журналістами.

Однак вона підкреслила, що "додаткове фінансування дає нам додаткові ресурси".

За словами Коулман, це її другий візит до України, і він був зосереджений на низці зустрічей, зокрема, з представниками громадянського суспільства, аудиторами KPMG, консультантами з компанії Deloitte.

Також вона зазначила, що вчора було спущено на воду перше лоцманське судно, яке USAID надає уряду України, щоб допомогти збільшити експорт Дунаєм.

"Тож лоцманське судно - це лише один зі способів, яким ми підтримуємо збільшення експорту сільськогосподарської продукції, навіть коли чорноморські порти було закрито", - зазначила Коулман.

Крім цього, заступник адміністратора USAID також зустрівся з фермером, студентами Київської школи економіки, представниками уряду, зокрема сьогодні ввечері з прем'єр-міністром України.

"І ми дуже чітко говорили про необхідність дотримуватися курсу на реформи, тому що це так важливо не тільки для України, а й для нашої подальшої підтримки", - зазначила Коулман.

Теги: #сша #usaid #україна

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