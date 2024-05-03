Події

15:35 03.05.2024

У Харкові внаслідок ворожих авіаударів загинула жінка, двоє чоловіків постраждали - Синєгубов

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У Харкові внаслідок ворожих авіаударів загинула жінка, двоє чоловіків постраждали - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Станом на 15:00 відомо про одну загиблу людину і двох постраждалих унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову вдень 3 травня.

"У Харкові внаслідок ударів окупантів загинула жінка. 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Зруйновано щонайменше два приватні будинки", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Трохи згодом він повідомив про ще одного постраждалого.

"Медики екстреної допомоги надали допомогу ще одному постраждалому. 66-річний чоловік отримав акубаротравму", - написав Синєгубов.

Теги: #харків #постраждалі #авіаудари

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