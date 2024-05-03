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11:37 03.05.2024

Енергетики оперативно повернули світло понад 13 тис. абонентам у двох районах Києва - Міненерго

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Енергетики оперативно повернули світло понад 13 тис. абонентам у двох районах Києва - Міненерго

Енергетики протягом двох годин дали світло понад 13 тис. споживачам у Святошинському та Солом'янському районах Києва, знеструмлених через вимкнення обладнання на одній із підстанцій, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в телеграмі у п'ятницю, загалом без світла залишалися 49 житлових будинків і 99 установ.

Вдалося також повернути світло всім побутовим споживачам на Одещині, яких вимикали внаслідок обстрілу російських окупантів, але залишаються знеструмленими чотири юридичні споживачі.

Крім того, енергетики, зокрема, під'єднали до мережі понад 4,1 тис. абонентів у Харківській області, проте внаслідок нових обстрілів знеструмлено понад 2,6 тис. точок обліку. Також у Харківській області, як і раніше, застосовуються мережеві обмеження - відключено приблизно 206 тис. абонентів.

Протягом години бригади заживили всіх промислових споживачів у Дніпропетровській області, знеструмлених через відключення вночі повітряної лінії. Обмеження для промисловості, запроваджені після атак РФ у березні, продовжують діяти в Кривому Розі.

Міненерго також зазначає, що ремонтні бригади під'єднали до мережі 239 точок обліку в Херсоні та 2,2 тис. абонентів в області, яких вимикають через бойові дії, - отже, там без світла 2,8 тис. і 25,8 тис. абонентів відповідно.

Загалом в енергосистемі попит покривали власною генерацією, комерційним імпортом, у вечірні пікові години залучали аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини - сумарним обсягом орієнтовно 0,25% добового споживання. Зазначено, що минулої доби воно зросло на 2,5% проти попередньої доби.

Водночас у південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 11:15 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

На поточну добу прогнозують імпорт електроенергії обсягом 2800 МВт-год, що втричі менше за показник у четвер.

Теги: #київ #світло

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