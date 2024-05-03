Події

08:18 03.05.2024

У Херсонській області за добу під російськими обстрілами опинилися 14 населених пунктів, поранено одного жителя

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У Херсонській області за добу під російськими обстрілами опинилися 14 населених пунктів, поранено одного жителя

У Херсонській області під російським обстрілом опинилися 14 населених пунктів, зокрема Херсон, поранення дістав один мешканець, повідомив в оперативному зведенні за минулу добу голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Велетенське, Садове, Придніпровське, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Ольгівка, Осокорівка та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина отримала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними Херсонської ОВА, російські військові обстрілювали житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків, навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, магазин, гаражні та складські приміщення, господарські споруди, автотранспорт, припортову інфраструктуру та газопровід.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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